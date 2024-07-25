Британия в следующем году развернет в Польше истребители Eurofighter

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что со следующего года британские истребители Eurofighter Typhoon будут нести службу в польском воздушном пространстве. Об этом он сказал во время пресс-конференции со своим британским коллегой Джоном Хили.

Косиняк-Камыш рассказал, что одним из результатов его переговоров с Хили является декларация об отправке 4-6 истребителей в рамках миссии Baltic Air Policing для патрулирования польского воздушного пространства в следующем году.

"В Ясёнке (село на юго-востоке Польши. – Ред.) также есть система Sky Sabre. Спасибо вам за то, что эта система останется в Польше до конца года", – сказал глава польского оборонного ведомства, которого цитирует TVP.

В свою очередь министр обороны Великобритании подтвердил усиление военного сотрудничества и поблагодарил Польшу за помощь Украине.