Последнее обновление: 25.07.2024 18:00

В Беларуси продолжают возбуждать уголовные дела против родителей политзаключенных

В Беларуси продолжают возбуждать уголовные дела против родителей политзаключенных.

По информации белорусских медиа, в отношении матери политзаключенного Александра Францкевича возбуждено уголовное дело.

Татьяну Францкевич задержали возле колонии в Волковыске 19 июля вместе с сестрой, когда они привезли передачу Александру.

Татьяну Францкевич обвиняют в «участии в экстремистском формировании» (ст. 361-1 УК).

Уголовное дело также завели на сестру Татьяны Наталью Лабацевич.

Сейчас женщины находятся в витебском СИЗО.



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование