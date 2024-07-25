Россия вывела военные корабли из Азовского моря.

Как сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, это произошло после недавнего удара ВСУ по российскому парому "Славянин" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае.

"Они решили покинуть акваторию Азовского моря, вызвано это в первую очередь повреждением железнодорожного парома. Они взяли карту и циркуль и решили, что, пожалуй, оставаться там не очень безопасно", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

В Черном море ВМС Украины, по его словам, наблюдают одну подлодку РФ проекта 136.

Украина атаковала паром "Славянин" 23 июля. По данным Генштаба ВСУ, он был существенно поврежден. "Славянин" - последний железнодорожный паром в Краснодарском крае, который использовался армией РФ для переброски автотранспорта и контейнеров по железнодорожным путям в зону военных действий.