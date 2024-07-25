В Чехии обсудили деятельность православной церкви и влияние России

Члены Комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Сената Чехии за закрытыми дверями в секретном режиме обсудили деятельность в Чехии Русской православной церкви, сообщает агентство ČTK.

Среди прочих на заседание был приглашен директор Службы информационно безопасности Михал Коуделка и директор гражданской разведки Владимир Посольда.

После встречи председатель Комитета Павел Фишер заявил, что речь идет «о влиянии на территории Чехии иностранной державы, конкретно России». Отвечая на вопрос агентства ČTK, Фишер уточнил, что имеется в виду Русская православная церковь, подворье патриарха Московского и всея Руси в Чехии. По данным сайта Министерства культуры, эта организация была зарегистрирована в 2007 г.

«Речь идет о деятельности церкви, которая находится под непосредственным руководством патриарха Кирилла, а он, как известно, внесен в санкционный список Чехии. Будет ошибкой допускать здесь деятельность юридических лиц, непосредственно связанных с вражеской страной, как это наблюдается и в случае указанного юридического лица», – сообщил на пресс-конференции сенатор Павел Фишер.

По его мнению, сенаторы допустили бы ошибку, если бы не обратили на это внимание.

«Наша цель – изучить взаимосвязи и деятельность этой организации, понять, не поддерживает ли она в своих заявлениях, например, войну России против Украины и не является ли участником диверсионной деятельности против Чехии», – добавил сенатор.