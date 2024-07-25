ЕС предостерег Словакию от принятия своего закона об "иноагентах"

Европейская комиссия предупредила Словакию, что начнет немедленные юридические действия, если страна примет противоречивый закон с ограничениями на деятельность неправительственных организаций и СМИ. Об этом в среду сказала вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.

На пресс-конференции перед публикацией отчета о состоянии верховенства права в странах ЕС Юрова заявила, что была в Братиславе и говорила об инициированном правительством Словакии законопроекте, который напоминает инициативы борьбы с "иноагентами".

"Я была очень четкой. Если вы последуете венгерскому примеру относительно закона о неправительственных организациях, мы немедленно начнем процедуру нарушения (законодательства ЕС. – Ред.), потому что у нас уже есть решение суда", – добавила вице-глава Еврокомиссии, которую цитирует Reuters.

Юрова имела в виду принятый в 2017 году в Венгрии закон об "иноагентах", который страна отменила в 2021 году после того, как Суд ЕС признал его незаконным.

Еще в апреле представители коалиции в парламенте Словакии предложили поправку к закону о неправительственных организациях, которая вводит маркировку НПО, получающих более 5 тысяч евро в год иностранного финансирования, как "организации с иностранной поддержкой".

Обеспокоенность этими поправками выразила словацкая оппозиция, а также Совет Европы.