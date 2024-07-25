США и Канада впервые перехватили возле Аляски боевые самолеты РФ и Китая

Командование воздушно-космических сил Северной Америки сообщило о первом случае перехвата бомбардировщиков России и Китая, которые выполняли совместный полет. Об этом сообщают американские СМИ.

В среду NORAD осуществило перехват двух российских Ту-95 и двух китайских бомбардировщиков H-6, которые вместе выполняли полет возле Аляски.

Это называют первым случаем перехвата в ситуации, когда Россия и Китай действовали вместе, а также – первым случаем, когда китайские бомбардировщики залетели в зону идентификации ПВО на Аляске. Вхождение в неё российских самолётов происходит регулярно.

Бомбардировщики не вошли в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Перехват осуществляли американские F-16 и F-35, а также канадские CF-18.