Биньямин Нетаньяху призвал США создать военный альянс для противостояния Ирану.

Выступая в Конгрессе США 24 июля, премьер-министр Израиля также призвал Вашингтон ускорить поставки Израилю военной помощи, чтобы тот быстрее разгромил террористическую группировку ХАМАС в секторе Газа.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль ведет войну с терроризмом, который угрожает не только ему самому, но и США, и арабскому миру. При этом за спиной как ХАМАС, так и ливанской радикальной группировки "Хезболлах" и йеменских хуситов стоит Иран, указал израильский премьер. Он назвал правящий в Тегеране режим главной угрозой безопасности на Ближнем Востоке и во всем мире.

Премьер-министр Израиля отверг обвинения в том, что удары Израиля направлены против мирного населения сектора Газа. В то же время движение ХАМАС "сделало все, что в его силах, чтобы подвергнуть опасности" мирных палестинцев – в том числе используя их в качестве "живого щита", сказал Нетаньяху.

Участников пропалестинских демонстраций он назвал "полезными идиотами Ирана", которые “находятся на стороне насильников и убийц”.

Несколько бурных оваций во время выступления израильского премьера в Конгрессе не смогли скрыть тот факт, что в зале отсутствовало по меньшей мере 39 законодателей, почти все — демократы.

Среди них была влиятельная бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая заявила, что "визит господина Нетаньяху является неуместным".

"Многие из нас, кто любит Израиль, провели сегодня время, слушая израильских граждан, чьи семьи пострадали после террористической атаки и похищений, совершенных ХАМАС 7 октября, - написала она в соцсети X после окончания выступления. - Эти семьи требуют заключения соглашения о прекращении огня, которое вернет заложников домой, и мы надеемся, что премьер-министр потратит свое время на достижение этой цели".

В речи Нетаньяху почти не упоминались переговоры об освобождении заложников в Газе в обмен на прекращение огня.