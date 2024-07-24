Последнее обновление: 24.07.2024 17:49

Госстандарт забраковал пельмени российского производства из-за сальмонеллы

Госстандарт забраковал пельмени российского производства.

Как сообщило ведомство, пельмени «Белобоки» с куриным филе производства ООО «Ларнета» (Россия, Дзержинск) попали в реестр опасной пищевой продукции, которая не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В частности, в 25 г продукта обнаружили недопустимые патогенные микроорганизмы рода Salmonella, что не допускается.

В с вязи с этим ввоз и продажа пельменей в Беларуси запрещены.



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