Последнее обновление: 24.07.2024 15:22

Россия вернула в Беларусь 600 кг голубики

Россия вернула в Беларусь 600 кг голубики. Об этом сообщает Россельхознадзор.

«На российско-белорусской границе РФ в ФКП Долосцы, расположенном в Себежском районе Псковской области, должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запрещен ввоз 600 кг свежей голубики, следующей из Республики Беларусь в Санкт-Петербург», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе поверки установлено, что в фитосанитарном сертификате на перевозимую подкарантинную продукцию отсутствуют сведения о соблюдении единых карантинных фитосанитарных требований: не была указана информация о карантинных объектах, от которых должна быть свободна продукция.

В связи с этим ввоз голубики на территорию России был запрещен. Ягоды возвращены на территорию Республики Беларусь.



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