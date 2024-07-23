Последнее обновление: 23.07.2024 17:18

Лукойл перенаправляет нефть, которая ранее шла через украинскую "Дружбу" в Европу

Российская нефтедобывающая компания "Лукойл" оформляет на другие направления нефть, которая ранее транспортировалась по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и далее в Словакию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в отрасли.

Согласно информации, нефть поставляется в соответствии с заявками, которые приняты к транспортировке. В июле Лукойл не возобновил трубопроводных поставок в направлении Венгрии, рассказал собеседник агентства.

Сейчас получатели ведут переговоры с грузоотправителем о покупке у него нефти на границе РФ и Украины, отметил собеседник.



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