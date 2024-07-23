Палестинские группировки договорились о правительстве

Представители ХАМАСа, ФАТХа, «Исламского джихада» и еще 11 группировок поменьше встретились в Пекине договорились о создании «правительства национального единства», пишет Times of Israel со ссылкой на палестинские СМИ.

Китай давно пытался помирить враждующие группировки. После того как в 2007 году ХАМАС устроил в секторе Газа террор против ФАТХа, две эти организации не ладили, но Россия и Китай приложили все усилия, чтобы устроить мирные переговоры.

Теперь ХАМАС, ФАТХ (сильнейшая фракция в Организации освобождения Палестины, которая признает право Израиля на существование и считается в большинстве западных стран представителем палестинцев) и остальные группировки обязались сформировать «временное правительство национального единства», которое будет управлять и Газой, и Западным берегом. Как и когда этот орган будут формировать, не сообщается. Пока же популярность ХАМАСа в Иудее и Самарии велика, и, если процедуры будут демократическими, террористы могут взять под свой контроль и эти территории.

Участники встречи выпустили коллективное заявление о том, что обязуются создать «независимое палестинское государство со столицей в Иерусалиме» и «гарантировать возвращение палестинских беженцев».

Кроме того, все фракции согласились с правом палестинцев «сопротивляться и положить конец оккупации». О признании существования Израиля хоть в каких-либо границах на встрече группировок не говорили.

В то же время министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отверг это соглашение, заявив, что никакого совместного правительства в составе ХАМАС и ФАТХ в секторе Газа не будет, «поскольку правление ХАМАС будет сокрушено».