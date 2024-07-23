Азербайджан возмутился решению ЕС о предоставлении военной помощи Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана возмутилось решением Совета ЕС о предоставлении помощи в поддержку Вооруженных сил Армении.

Как заявил представитель МИД страны Айхан Гаджизаде, выражен "категорический протест" против этого решения Совета Евросоюза. МИД ожидает предоставления прозрачной информации о помощи Армении.

По словам представителя ведомства, решение Евросоюза является "очень неправильным и опасным шагом", а также служит эскалации напряженности в регионе.

Он назвал такие действия ЕС "явно односторонними и предвзятыми", а также такими, которые "демонстрируют политику создания разделительных линий" в регионе.

"Упомянутая военная помощь и призывы к увеличению такой помощи в будущем будут служить укреплению военного потенциала Армении, которая... не отказывается от посягательств на нашу территориальную целостность, а также ее деструктивной деятельности в регионе", – заявил Гаджизаде, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

Спикер МИД добавил, что ЕС "должен положить конец" подобным шагам, которые "способствуют политике вооружения и милитаризации в регионе, и понять, что альтернативы миру и сотрудничеству в регионе нет".

"В противном случае Евросоюз разделит ответственность за любую возможную провокацию Армении, направленную на нарушение стабильности", – отметил Гаджизаде.

Напомним, Совет ЕС 22 июля принял решение о предоставлении помощи на поддержку Вооруженных сил Армении на сумму €10 млн.