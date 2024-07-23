Последнее обновление: 23.07.2024 13:46

В Беларуси завели уголовное дело на блогера Антона Мотолько

Следственный комитет (СК) Беларуси начал специальное (заочное) производство в отношении находящегося за границей блогера Антона Мотолько.

Как сообщил СК, его обвиняют по 13 статьям Уголовного кодекса. В частности, в "заговоре по захвату власти неконституционным путем", "массовых беспорядках", "разжигании социальной розни", "оскорблении" Лукашенко, призывах к действиям, "направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси", призывах к санкциям, создании "экстремистского" формирования и др.

Следствие предлагает Антону явиться "для совершения процессуальных действий" в управление Следственного комитета по Гродненской области.

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