Правительство РФ одобрило проект договора об общем энергорынке с Беларусью

Правительство России одобрило проект договора с Беларусью о формировании объединенного рынка электроэнергии. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовых актов.

«Одобрить представленный Министерством энергетики Российской Федерации согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект договора <...> о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства», – говорится в документе.

В нем также сказано, что правительство предложит Путину подписать этот договор.