Ультраправые во Франции не получили ни одной ключевой должности в парламенте

Ультраправая французская партия "Национальное возрождение" не получила ни одной ключевой должности в нижней партии парламента – Национальной ассамблее – по итогам голосования в субботу, 20 июля. Об этом сообщает BFMTV.

Руководителей восьми постоянных комиссий Национальной ассамблеи Франции выбирали в субботу. "Национальное объединение" не получило ни одну из них, поскольку другие политические силы пытались не допустить ультраправых к важным должностям.

Представители блока президента Франции Эмманюэля Макрона заняли шесть из восьми руководящих должностей, в частности глав комиссий по иностранным делам, по экономическим вопросам и по обороне.

Финансовую комиссию снова возглавил Эрик Кокрель, представитель крайне левой партии "Непокоренная Франция" (эту должность традиционно отдают представителю крупнейшей оппозиционной партии), а комиссию по вопросам культуры – представительница Социалистической партии.

В Бюро Национальной ассамблеи – руководящий орган нижней палаты французского парламента, который состоит из 22 членов и возглавляется спикером – "Нацобъединение" также не допустили. 12 представителей получил левый блок "Новый народный фронт", пять – блок Макрона, еще три – правые-республиканцы, два – независимые партийцы.

Де-факто лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен раскритиковала соглашение между "макронистами" и Лораном Вокье, главой правой группы "Республиканцев" в Нацассамблее, назвав его "позорным маневром".

"Почти 11 миллионов избирателей были таким образом лишены права голоса в пользу партии, которая набрала лишь 1,5 миллиона", – возмущается Ле Пен.

Как напоминает BFMTV, в 2022 году "Национальное объединение" получило две должности вице-президентов, имея 89 депутатов в Национальной ассамблее.