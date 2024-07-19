Последнее обновление: 19.07.2024 15:08

В Кремле заявили о кризисной ситуации с поставками нефти в Словакию и Венгрию

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил о кризисной ситуации с поставками российской нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу "Дружба".

"Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. Да и потом, решение принималось не на техническом, а на политическом уровне, здесь какой-то диалог у нас отсутствует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия на государственном уровне пытаться разблокировать транзит нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу "Дружба" после соответствующего решения Украины, либо будет помогать странам искать альтернативные способы доставки.

"Действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас", - добавил Песков.



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование