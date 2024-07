Проводить платежи между Китаем и Россией стало почти невозможно

После того как США в июне расширили параметры для введения вторичных санкций, проводить платежи между КНР и Россией, даже в юанях, стало практически невозможно.

Такие транзакции либо замораживаются, либо сильно задерживаются, пишет Bloomberg.

По словам собеседников агентства, найти альтернативные способы оплаты также становится все сложнее.

"Явного обвала импорта мы пока не видим, но импорт в рублях уже начал снижаться", – заявил инвестиционный директор Astra Asset Management Дмитрий Полевой.

Трудностям в торговле предшествовало расширение США параметров для определения необходимости введения вторичных санкций. В частности, было расширено определение военно-промышленной базы России, напоминает Bloomberg.

Эти меры агентство называет "драконовскими". С конца прошлого года из-за ужесточения санкционной политики США Россия также столкнулась с трудностями в проведении платежей с Объединенными Арабскими Эмиратами, Турцией и Индией.

В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который значительно упростил для Министерства финансов Соединенных Штатов введение вторичных ограничений в отношении банков, нарушающих санкции против России. Нарушителям грозит добавление в блокирующий список SDN или ограничения на корреспондентские счета в американских кредитных организациях. После этого сразу несколько крупнейших китайских банков, в том числе Chouzhou Commercial, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, перестали принимать платежи от банков из России, в отношении которых действуют западные санкции.

В апреле агентство Bloomberg сообщало об общем снижении китайского экспорта в Россию на 16% по итогам марта. Эксперты связывали это с усилением санкционного давления со стороны США на китайские банки и компании.