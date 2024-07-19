Авиакомпании и аэропорты мира не работают из-за глобального сбоя.

Так, в США фиксируется масштабный сбой в работе авиакомпаний.

Как сообщают медиа, из-за проблем со связью приостановили полеты крупнейшие перевозчики United Airlines, American Airlines и Delta Airlines.

По некоторым данным, отключен от сети британский телеканал SkyNews, с перебоями работает Windows.

Кроме того, аэропорт Берлина также сообщил о возможных задержках при регистрации из-за технического сбоя.

"Инцидент в компьютерной системе" случился и в аэропортах Испании. По данным компании-оператора Aena, это может привести к задержкам рейсов.

СМИ также пишут о приостановке полетов в нескольких аэропортах Великобритании и у компании Turkish Airlines (из-за "крупного глобального сбоя").

По информации РБК, сбой наблюдается в работе IT-систем в Австралии, он затронул не только аэропорты, но и банки и супермаркеты.

По предварительным данным индийского канал Times Now, причиной глобального сбоя является "недавнее обновление CrowdStrike".