Последнее обновление: 18.07.2024 14:58

Нефть начала дешеветь после скачка накануне

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть эталонных марок начали слабо снижаться днем в четверг после резкого роста накануне, вызванного данными о сокращении запасов этого вида топлива в США по итогам третьей недели подряд.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:05 подешевели на 10 центов до $84,98 за баррель.

Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 2 цента до $82,83 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 2,6%.

Ранее по теме


<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование