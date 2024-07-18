Последнее обновление: 18.07.2024 14:58

Китайские и саудовские компании вложат $3 млрд в строительство мощностей по выпуску солнечных панелей

Два китайских производителя солнечных панелей и саудовские инвесторы совместно инвестируют около $3 млрд в строительство мощностей по выпуску панелей в Саудовской Аравии, пишет MarketWatch.

Китайская компания TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology создаст совместное предприятие с подразделением суверенного фонда Public Investment Fund (PIF) и саудовской компанией Vision Industries, работающей в сфере возобновляемой энергетики. Их совокупные инвестиции составят порядка $2,08 млрд.

TCL получит 40-процентную долю в СП, PIF - еще 40%, и оставшаяся доля достанется Vision Industries.

Тем временем другая компания из КНР, Jinko Solar, планирует запустить собственное СП с теми же саудовскими компаниями с тем же распределением долей и инвестировать в общей сложности $983,8 млн.

Акции Jinko Solar подорожали на 1,9% на торгах в среду, TCL - на 1,3%.



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