Армия Израиля заявила о запуске около 40 снарядов из Ливана

Израильские военные зафиксировали запуск порядка 40 снарядов и 5 "подозрительных воздушных целей" из Ливана по северным районам еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За последние несколько часов по районам Галилеи и Голанских высот было выпущено около 40 снарядов. Большое число снарядов было успешно перехвачено системой ПВО ЦАХАЛа. Было обнаружено несколько попаданий, которые привели к возгоранию в этом районе", - говорится в заявлении.

После этого израильские военные нанесли удар по "террористической ячейке, принимавшей участие в пусках".