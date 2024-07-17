Последнее обновление: 17.07.2024 21:22

Армия Израиля заявила о запуске около 40 снарядов из Ливана

Израильские военные зафиксировали запуск порядка 40 снарядов и 5 "подозрительных воздушных целей" из Ливана по северным районам еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За последние несколько часов по районам Галилеи и Голанских высот было выпущено около 40 снарядов. Большое число снарядов было успешно перехвачено системой ПВО ЦАХАЛа. Было обнаружено несколько попаданий, которые привели к возгоранию в этом районе", - говорится в заявлении.

После этого израильские военные нанесли удар по "террористической ячейке, принимавшей участие в пусках".

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