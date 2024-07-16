Чехия откроет патронный завод и наладит производство штурмовых винтовок в Украине

Правительства Украины и Чехии на совместном заседании в Праге 16 июля подписали два соглашения о совместном производстве оружия. Об этом на пресс-конференции заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, он с чешским премьер-министром Петром Фиалой "обсудили поставки в украинскую армию новых видов вооружения, подготовку и реабилитацию украинских военных, новые совместные проекты в сфере ВПК".

"Сегодня подписаны два важных соглашения среди других соглашений в сфере, собственно, оборонной промышленности. В Украине будет построен новый патронный завод – соглашение подписано между Sellier & Bellot и "Укроборонсервис", – объявил Шмыгаль, которого цитируют украинские СМИ.

Второе соглашение касается производства штурмовых винтовок компании Colt CZ Group в Украине.

"Это соглашение между Česká zbrojovka и соответствующим украинским предприятием, с точки зрения безопасности не буду сейчас называть название", – добавил премьер Украины.