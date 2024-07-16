Украина предупредила Беларусь о последствиях из-за подписанных соглашений с Крымом

Украина предупредила Беларусь о последствиях подписания соглашений с властями аннексированного Крыма. Об этом в Facebook написал заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига.

Он отметил, что это является "демонстрацией признания российской оккупации украинского полуострова".

По его словам, украинской стороне известно как минимум о семи договорах, подписанных регионами и городами Беларуси с так называемыми "органами власти" в Крыму.

Сибига сообщил, что в июне город Витебск и Витебская область заключили соглашения с властями городов украинского Крыма – Симферополя и Феодосии, а также "советом министров" и "министерством культуры и туризма" Крыма и Сакским районом полуострова.

Также был подписан протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны Витебск – ВОТ Крым.

"Все факты противоправных действий, которые представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, четко фиксируются правоохранительными органами нашего государства. Проводится соответствующее расследование, по результатам которого причастные не останутся безнаказанными и будут привлечены к правовой ответственности", – подчеркнул Сибига.

Он отметил, что Украина уже осуществила соответствующие меры для реагирования на упомянутые незаконные действия.

Чиновники, участвующие в подготовке и подписании таких документов, станут предметом рассмотрения для применения санкционных ограничений нашими партнерами по санкционной коалиции, добавил он.

"Каждое преступное действие против Украинского государства и его территориальной целостности будет иметь последствия для субъектов, которые пренебрегают международным правом", – подчеркнул представитель МИД.