Власти Беларуси пытаются перезапустить совместные с Венесуэлой проекты. Это следует из заявлений премьер-министра Романа Головченко, который находится с официальным визитом в этой стране.

В частности, во время встреч с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом и исполнительным вице-президентом Делси Родригес обсуждался весь комплекс торгово-экономических отношений, "намечены шаги по перезапуску совместных проектов".

"Приняты конкретные решения, которые должны быть реализованы уже в самое ближайшее время. Они лягут в основу стратегического плана развития двусторонних отношений на ближайшие 10 лет, который, мы надеемся, утвердят президенты наших стран", - отметил Головченко.

По его мнению, есть абсолютно все для того, чтобы торгово-экономические отношения двух стран вышли на новый уровень.

Головченко после официального визита в Венесуэлу направится на Кубу и в Никарагуа налаживать сотрудничество.