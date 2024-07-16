Великобритания и страны ЕС усилят проверки российского нефтяного флота

На этой неделе Великобритания планирует обратиться к группе европейских стран с "призывом к действию" в отношении так называемого теневого флота нефтяных танкеров, которые Россия использует для обхода международных санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Согласно проекту заявления, неустановленное количество правительств должно одобрить план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества, которую в четверг в Великобритании проводит премьер-министр Кейр Стармер.

Они имеют целью обмениваться информацией о российском флоте, "координировать наши ответы на риски, которые представляют его корабли и посредники, и работать с частным сектором и другими морскими заинтересованными сторонами над устранением угрозы", - говорится в заявлении.

Официальные лица и эксперты из разных стран создадут группу и проведут встречи, чтобы срочно "принять конкретные меры".

Санкции "Большой семерки" имеют целью превратить Россию в изгоя на традиционных рынках транспортировки нефти, перекрывая доступ к основным танкерам и поставщикам услуг, если цена транспортируемой нефти не ниже установленного "Большой семеркой" верхнего предела цены. Это заставило Москву полагаться на старых перевозчиков, которые работают вне отраслевых норм.