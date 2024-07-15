В Беларуси заблокировали крупный католический портал

В Беларуси заблокировали портал христианского проекта Katolik.life. об этом сообщил Telegram-канал проекта.

Доступ к сайту заблокирован «на основании решения Мининформации», говорится в сообщении, которое появляется при попытке зайти на сайт. Еще раньше доступ к ресурсу был заблокирован в России.

«Причины официально никто не озвучил, но для нас они очевидны – речь идет не только о позитиве, но и о закрытом Красном костеле, об арестах священников, о том, как верующие переживают войну. Ведь это тоже, к сожалению, стало для многих частью «католической жизни», - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что до блокировки сайт в дни обновлений посещало более 1000 человек в день. Многие публикации перепечатывались светскими и даже государственными СМИ.

При этом проект «является частной инициативой, не имеющей никакого финансирования, расходы на содержание сайта оплачиваются автором из личных средств».