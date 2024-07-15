Последнее обновление: 15.07.2024 17:00

Власти Беларуси призывают Польшу обсудить ситуацию на границе

Беларусь пригласила польскую сторону совместно изучить ситуацию на границе. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Максим Рыженков.

По его словам, недавно такое предложение озвучил Лукашенко, и эта позиция была доведена до временного поверенного в делах Польши в Республике Беларусь.

"Мы готовы принять любую польскую делегацию, любых польских экспертов, специалистов, представителей руководства для того, чтобы вместе посмотреть ситуацию на границе", - рассказал министр.

Теперь, отметил он, "мяч на польской стороне".

"Но, по-видимому, польской стороне не очень интересно решение этого вопроса. И, наверное, в ее планах продолжение нагнетания напряженности на границе", - упрекнул чиновник.

Он также назвал "лихорадочными" и " бессистемными" действия Польши на границе.

"Ничего, кроме огромных неудобств перевозчикам, среди которых в основном только польские перевозчики, ничего, кроме гуманитарных проблем для граждан, которые пересекают границу, эти действия не приносят", - заявил Рыженков.

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