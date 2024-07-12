Последнее обновление: 12.07.2024 14:54

Австралия анонсировала крупнейший в истории пакет помощи Украине

Правительство Австралии приняло решение предоставить Украине $250 млн военной помощи – это самый большой вклад страны с момента полномасштабного вторжения России. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр обороны Австралии Ричард Марлз во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Пакет помощи от Австралии будет включать управляемые ракеты, боеприпасы к системам противовоздушной обороны, противотанковое оружие, снаряды и партию обуви для военных, передает ABC News.

По данным правительства страны, поддержка Австралией Украины уже составляет более $1,3 млрд, из них $1,1 млрд – именно военная помощь.

"Это не последний пакет, о котором мы объявляем. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина урегулировала этот конфликт на собственных условиях", – заявил Марлз.



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