Цены на нефть кинулись в рост

Цены на нефть продолжают подниматься в пятницу после повышения по итогам двух предыдущих сессий.

Давление на рынок накануне оказали прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА). Оно повысило оценку роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 974 тыс. б/с с ожидавшихся ранее 962 тыс. б/с. Этот прогноз, несмотря на улучшение, предполагает более слабый рост спроса, чем в прошлом году.

Прогноз МЭА на 2025 год был ухудшен: теперь организация ожидает увеличения спроса на 979 тыс. б/с, а не на 1,03 млн б/с, как раньше.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:47 составляет $85,63 за баррель, что на $0,23 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,32 до $85,4 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,34 до $82,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,52 до $82,62 за баррель.