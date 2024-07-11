В Польше заработала база противоракетной обороны НАТО

Новая американская база противоракетной обороны заработала в Польше. Она является частью большего противоракетного щита НАТО и предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет в полете.

Объект под названием Aegis Ashore находится на севере страны в селе Редзиково у побережья Балтийского моря, говорится на сайте Североатлантического альянса.

"Балистические ракеты широко используются в войне в Украине и на Ближнем Востоке. Как оборонный Альянс мы не можем игнорировать эту растущую угрозу. База является важным элементом для выполнения основной задачи НАТО – коллективной обороны", – сказал генсек Йенс Столтенберг.

Противоракетная оборона НАТО позволяет выявить ракетную атаку и использует радиолокационные данные для наведения перехватчика на уничтожение враждебной цели. База в Польше может защищать от баллистических ракет малой и средней дальности.

Ключевыми элементами противоракетного щита НАТО являются две американские базы в Польше и Румынии, где размещены около 200 военнослужащих, эсминцы ВМС США в Испании и радар раннего предупреждения в Турции.