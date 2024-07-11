Последнее обновление: 11.07.2024 14:12

США в 2026 году разместят в Германии ракетные комплексы большой дальности

В 2026 году Соединенные Штаты начнут размещать на территории Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Об этом говорится в совместном заявлении стран, обнародованном Белым домом.

В нем говорится, что США начнут эпизодическое развертывание дальнобойных огневых средств своей оперативно-тактической группы в Германии. Это будет происходить в рамках планирования долгосрочного размещения этих средств в будущем.

Эти виды оружия представляют собой зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальное гиперзвуковое вооружение, которое имеет большую дальность поражения, чем наземные огневые средства, которые сейчас размещены в Европе.

"Применение этих передовых сил и средств продемонстрирует приверженность США НАТО и их вклад в европейское интегрированное сдерживание", – отмечается в сообщении.



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