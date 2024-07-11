Страны НАТО предоставят Украине €40 млрд помощи в 2025 году. Об этом говорится в декларации саммита Североатлантического альянса, проходящего в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

На встрече был также согласован план, гарантирующий предоставление помощи Украине даже в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2024 года, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В рамках этого плана поставки оружия Украине, а также обучение украинских солдат в Европе впредь будут координироваться через штаб-квартиру НАТО в немецком городе Висбаден. Цель новой структуры - "перевести поддержку Украины в сфере безопасности на постоянную основу". До сих пор за координирование помощи Украине отвечали США.

Другой задачей штаб-квартиры в Висбадене будет помощь Украине в ее дальнейшем сближении с Североатлантическим альянсом. В совместном заявлении участников саммита подчеркивается, что Украина находится "на необратимом пути к полной евро-атлантической интеграции, включая членство в НАТО".