Последнее обновление: 11.07.2024 14:12

НАТО считает угрозой альянсу углубление отношений России и Беларуси

Углубление политического и военного сотрудничества России и Беларуси имеет негативные последствия для безопасности НАТО. Об этом говорится в итоговой декларации саммита организации в Вашингтоне.

В частности, отмечается, что Беларусь продолжает способствовать проведению войны, предоставляя свою территорию и инфраструктуру.

"Углубление политической и военной интеграции России с Беларусью, в том числе развертывание передового российского военного потенциала и личного состава, имеет негативные последствия для региональной стабильности и обороны Североатлантического альянса", - считают лидеры НАТО.



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