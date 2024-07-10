Последнее обновление: 10.07.2024 18:32

Грузинская оппозиция объединяется для участия в выборах

Оппозиционные партии в Грузии начали формировать альянсы для участия в осенних парламентских выборах. Об этом сообщают "Новости-Грузия".

Вечером во вторник объявили о своем объединении в блок оппозиционные партии "Ахали", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", они будут идти на выборы под четвертым номером в бюллетене.

Лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе сказала, что они также рассматривают объединение с этим блоком.

Также не исключают присоединения оппозиционной партии "Лело", с ними ведутся переговоры.

Перед этим в понедельник о своем объединении для участия в выборах объявили партия Саакашвили "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" – альянс будет идти на выборы под пятым номером с названием "Единство".

Партия бывшего премьера Георгия Гахарии "За Грузию", насколько известно, ни с кем не объединяется. Также пока неизвестно, присоединится ли к кому-то "Европейская Грузия".

Парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября и впервые будут проходить полностью по пропорциональной системе, что увеличивает шансы оппозиции.



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