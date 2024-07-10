Лукашенко зовет в Беларусь президента еще одной африканской страны

Лукашенко зазывает в Беларусь президента еще одной африканской страны. Свое желание он озвучил 10 июля на встрече с первой леди Нигерии Олуреми Тинубу.

"Очень хорошо, что вы приехали. Это будет интересное и очень полезное начало в нашем сотрудничестве. Я очень хотел бы надеяться, что после вашего визита состоится визит и президента, и ваших министров в Беларусь для того, чтобы мы теснее начали сотрудничать. Нам очень интересна ваша страна, и думаю, что мы будем вам полезны. Передайте, пожалуйста, господину Бола Тинубу мои самые добрые пожелания и скажите ему, что мы готовы его принять в любое время", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он надеется, что Нигерия также окажет значительную помощь в развитии Беларуси (!).

"Мы очень хорошо знаем ваши потребности, ваши возможности. Для нас это очень важно. И мы можем значительно помочь вам, как и вы нам окажете значительную помощь в развитии. Мы готовы вам оказать помощь и поддержку как в развитии промышленности, так и сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. Особенно в производстве продуктов питания. А также готовы создавать у вас совместные предприятия по производству различных видов техники", - сказал Лукашенко.

Он также заверил, что белорусская сторона готова подключиться и к подготовке специалистов для различных отраслей Нигерии, а также к более глубокому сотрудничеству в сфере образования.