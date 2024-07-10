В Беларуси собрались совершенствовать миграционное законодательство

МВД Беларуси намерено внести на рассмотрение правительства и парламента предложения по совершенствованию законодательства в сфере миграции. Об этом на состоявшемся в Гродно заседании белорусско-российской межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики сообщил первый замглавы МВД Юрий Назаренко.

Он отметил, что в настоящее время в республике фиксируется снижение количества преступлений среди иностранных граждан.

"С российской стороной решаются вопросы по пересечению иностранными гражданами границ Союзного государства", - сказал он.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой отметил, что продолжается принятие решений, направленных на создание единого миграционного пространства Беларуси и России.

"Мы сегодня подписали соглашение об установлении норм и правил пересечения границ несовершеннолетними детьми, о взаимном признании виз на территории наших стран, о свободном перемещении граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Создавая условия и удобства как для граждан наших государств, так и третьих стран, мы в первую очередь обязаны думать о безопасности на территории Союзного государства. Для этого принят ряд соглашений, которые позволят аккумулировать базы данных дактилоскопической информации, оперативной информации по специальным каналам связи, что даст рычаги правоохранительным структурам наших стран минимизировать, во-первых, и исключить в последующем все негативные тенденции", - сказал Горовой.