Лукашенко зазывает президента Зимбабве в Беларусь. Желание видеть его в синеокой он озвучил 10 июля на встрече с первой леди Зимбабве Оксилией Мнангагвой.

"Вы знаете, что мы ждем визит президента Зимбабве в Беларусь. Окажем ему всяческое содействие в реализации этой миссии. В реализации тех задумок и тех планов, которые мы с вами определили на будущее. Вы хорошо знакомы с нашей Беларусью. Знаю, что вас сопровождают представители бизнес-кругов Зимбабве. Хорошо, что это женщины. Они более внимательны. И посмотрят на все лучшее, что есть в Беларуси, и то, что мы готовы реализовывать с вами совместно на территории, в том числе и Зимбабве. Передайте, пожалуйста, Эммерсону, моему давнему другу, самые добрые пожелания и нашу решимость реализовать наши договоренности", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что непосредственно за развитие отношений со странами Африканского континента в Беларуси будет отвечать новый министр иностранных дел.

"Он абсолютно в теме. Думаю, в ближайшее время он сможет побывать у вас. И, если будет необходимость, откорректировать наши планы и те задачи, которые мы будем решать в ближайшее время", - сказал Лукашенко.

Он также заявил о больших и обширных планах насчет Зимбабве.

"Словом, у нас очень большие, обширные планы. Мы очень хотим работать в вашей стране и сделать что-то полезное для народа Зимбабве. Вы можете рассчитывать на нас", - добавил Лукашенко.