США усилили безопасность на базах в Европе из-за угрозы диверсий

Американские военные базы в Европе перешли в повышенный режим готовности впервые за 10 лет из-за разведданных о возможных диверсиях в отношении этих объектов и американских военных. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на ряд анонимных собеседников.

Американские службы получили разведданные, из которых следует, что Россия рассматривает американские военные базы и военнослужащих как возможные объекты атак с использованием прокси-сил, "не вроде инцидентов, которые были выполнены или сорваны в разных местах в Европе за последние месяцы".

В качестве примеров таких случаев в материале приводят арест в апреле двух человек с гражданством РФ и Германии по подозрению, что они по заказу из Москвы готовили взрывы и поджоги на ряде объектов, включая военные базы США.

Разведданные, которые США получили в течение последних двух недель, оценили как достаточно тревожные для того, чтобы задействовать дополнительные протоколы безопасности.

Несколько баз США в Европе перешли к режиму безопасности, который задействуют, когда уже произошел какой-то инцидент или появляются данные о значительной вероятности определенного теракта.

Один из чиновников НАТО высокого уровня, которого не называют, заявил во вторник, что страны Альянса существенно усилили обмен разведданными между собой относительно российской кампании диверсионных действий под прикрытием на территории Европы, и отметил, что такие действия в последнее время стали еще более наглыми и агрессивными – вероятно из-за выборов в странах Европы и попытки России подорвать общественную поддержку по оказанию помощи Украине.

"Делегируя" исполнительную роль местным субъектам, в Москве вероятно считают, что могут вести гибридную войну, не пересекая границы, за которой это станет межгосударственным конфликтом, говорят собеседники агентства.

"То, что мы сейчас наблюдаем – это более организованная и более агрессивная работа, чем все, что мы видели во времена после "холодной войны". Это диверсии, заговоры с целью убийства, подготовка поджогов – реальных действий, которые стоили человеческих жизней", – прокомментировал чиновник НАТО.

В Европейском командовании Вооруженных сил США отказались давать непосредственные комментарии относительно усиления режима безопасности. Одновременно представитель отметил, что повышенная бдительность "связана не с какой-то конкретной угрозой, а комбинацией факторов, которые потенциально могут иметь негативные последствия для безопасности американских сил".