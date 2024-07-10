Укроборонпром открыл свое представительство в США

Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» (Укроборонпром) открыло свое первое зарубежное представительство в столице США Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома.

Представительство будет работать по трем ключевым направлениям. Первое – это взаимодействие с бизнесом и экспертными организациями. Второе – это сотрудничество с государственными структурами и оборонными организациями. Третье – поддержка проектов предприятий «Укроборонпрома» в США и странах-партнерах.

«Мы благодарны нашим американским партнерам за поддержку и считаем, что работа представительства является важным шагом для укрепления нашего сотрудничества. В настоящее время украинские компании уже имеют ряд принципиальных договоренностей с американскими коллегами. Наличие представительства Укроборонпрома в США позволит ускорить их реализацию и усилить интеграцию украинского ОПК в оборонно-промышленную базу НАТО», – отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Речь идет о поиске инвестиционных возможностей и потенциальных военно-технических партнеров в США. Это также поиск и оценка новейших технологий и инновационных разработок, обеспечение взаимодействия между украинскими и зарубежными командами для эффективного внедрения технологий и управления совместными предприятиями и т.д.

«Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с американскими оружейниками, что способствует трансферу технологий, развитию совместных проектов и привлечению инвестиций. Это могут быть районы боеприпасов, систем противовоздушной и противоракетной обороны, радиоэлектронной борьбы и т.д.», – отметил генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин.