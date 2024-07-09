Годовые продажи чипов в мире увеличились в мае на 19,3%

Мировые продажи чипов в мае увеличились на 13,9% относительно того же месяца прошлого года и составили $49,15 млрд. об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

По сравнению с апрелем показатель повысился на 4,1%.

"Мировой рынок полупроводников рос в годовом исчислении в течение каждого месяца 2024 года, а продажи в мае выросли на максимум с апреля 2022 года. На американском рынке наблюдался особенно сильный рост", - прокомментировал президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер.

Продажи в Северной и Южной Америке в мае повысились на 43,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Китае - на 24,2%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 13,8%. При этом в Европе было зафиксировано сокращение на 9,6%, в Японии - на 5,8%.

Реализация чипов относительно апреля выросла в Северной и Южной Америке на 6,5%, в Японии - на 1,6%, в КНР - на 5%, в АТР - на 3%. Между тем в Европе продажи сократились на 1%.

SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.