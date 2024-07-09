Apple изъяла из российского App Store 25 VPN по требованию Роскомнадзора

Apple изъяла из российского App Store 25 приложений для виртуальных частных сетей (VPN), в ответ по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает BleepingComputer.

Речь идет о таких приложениях, как NordVPN, Proton VPN, Red Shield VPN, Planet VPN, Hidemy.Name VPN, Le VPN и PIA VPN.

По заявлению Роскомнадзора, они предоставляли доступ к контенту, запрещенному в России. Apple сообщила разработчикам об этом в письмах, в которых объяснила, что VPN были удалены из-за наличия незаконного контента и посоветовала обратиться в Роскомнадзор для получения дополнительной информации.

Две компании, Red Shield VPN и LeVPN, подтвердили получение писем от Apple. Red Shield VPN заявила, что столкнулась с блокировкой со стороны российских властей с 2018 года и уже безуспешно оспаривала это решение в российских судах. Они также заявили, что подали иск в Европейский суд по правам человека, который пока находится на рассмотрении.