Процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен

Процесс интеграции Грузии в Европейский союз приостановлен. Об этом сообщил посол ЕС в стране Павел Герчинский, выступая в Тбилиси на международной конференции.

"«27 июня лидеры, президенты и премьер-министры ЕС встретились в Брюсселе и приняли несколько важных решений, согласовали стратегическую повестку дня ЕС на следующий период, достигли соглашения о будущих лидерах ЕС, подтвердили нашу твердую приверженность защиты Украины, и, к сожалению, мне жаль говорить это, они также согласились остановить процесс присоединения Грузии к Европейскому союзу", - сказал Герчинский.

По его словам, лидеры ЕС не понимают намерений нынешнего правительства Грузии. Он отметил, что закон о прозрачности иностранного влияния — это шаг назад.

Дипломат также подчеркнул, что антизападная и антиевропейская риторика несовместима с заявленной целью вступления в ЕС. Он выразил сожаление, что на данный момент вступление Грузии в ЕС невозможно.

Ранее в ЕС рассмотрели санкции, которые предусматривают приостановку двусторонних визитов на высоком уровне, заморозку подписаний между ЕС и Грузией соглашений и обсуждений различных вопросов, а также прекращение финансирования некоторых проектов.

Закон об иностранных агентах в Грузии, вызвавший волну протестов в стране, вступил в силу 3 июня. Его подписал спикер парламента страны Шалва Папуашвили.