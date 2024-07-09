Последнее обновление: 09.07.2024 13:13

Германия отчиталась об отправке Украине боеприпасов к Patriot и Leopard 1

Правительство Германии в понедельник, 8 июля, обновило перечень военной помощи, отправленной в Украину, подтвердив предоставление третьей системы противовоздушной обороны Patriot.

Согласно перечню, Украина получила от Германии третий зенитно-ракетный комплекс Patriot с запчастями и ракеты-перехватчики к нему, боеприпасы танка Leopard 1, 9000 снарядов к самоходным зенитным установкам Gepard и 55 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, пишут украинские СМИ.

В перечне также упомянуты две радиолокационные станции TRML-4D, 30 разведывательных дронов Vector, 200 мобильных средств глушения дронов, 10 надводных дронов, четыре танка разминирования WISENT 1 и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2.

Кроме того, Германия передала 29 терминалов спутниковой связи, 150 очков ночного видения, два пикапа, 10 защищенных авто, 58 тысяч патронов калибра 40 мм, 93 тысячи дымовых гранат, 800 штурмовых винтовок MK 556, 10 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом, 150 винтовок CR 308 и 250 пулеметов MG5.

Всего в первом полугодии 2024 года Германия выдала лицензий на экспорт оружия в Украину на €4,88 млрд.



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