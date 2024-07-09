Белорусские вина в России предлагается маркировать знаком «не является вином»

Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников призвал отмечать вино, импортированное из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), через Беларусь, знаком «не является вином». Об этом Алексей Плотников сообщил «РБК Вино».

Исполнительный директор АВВР рассказал, что ассоциация обратилась с запросом о происхождении вина и виноматериала на МЗВВ («Минский завод виноградных вин») и определит свою позицию в зависимости от полученной информации.

«Если это вино произведено на территории Таможенного союза (скажем, в России или Армении), а в Беларуси только бутилируется, мы приветствуем расширение экономического взаимодействия наших стран, - добавил он. - Если же на МЗВВ разливают вино, импортируемое из стран, не входящих в ЕАЭС, то такие поставки подрывают как минимум государственную политику России в области виноградарства и виноделия и такая продукция строго должна маркироваться на наших полках знаком «не является вином».

Недавно глава винного дома «Абрау-Дюрсо», председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов назвал белорусское вино «шмурдяком».

«Грядущий ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин не что иное, как восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка. Того самого виноматериала, который в обиходе получил название «шмурдяк», - отметил Титов.

По его словам, белорусские производители, используя импортное сырье, получают необоснованное преимущество перед российскими. С прошлого года на вина из стран ЕС действуют повышенные пошлины, тогда как для белорусской продукции таких ограничений нет.