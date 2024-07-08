Украина и Польша подписали соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск 8 июля подписали соглашение о безопасности. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Подписание состоялось во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву в понедельник.

В этом году Польша предоставит еще несколько пакетов военной помощи и согласно соглашению обязуется продолжать поддерживать Украину в течение 10 лет.

Кроме того, Варшава рассмотрит возможность передачи Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи истребителей МиГ-29 (по меньшей мере 14 самолетов). Документ впервые из уже подписанных соглашений предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.

Соглашение содержит блок о сотрудничестве в оборонной промышленности, в частности о размещении производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.

Польша также будет продолжать работу логистического хаба POLLOGHUB и использовать потенциал ЛитПолУкрбрига для усиления Вооруженных Сил Украины.

Отдельные блоки соглашения касаются экономического восстановления, пограничной инфраструктуры и развития транзитного потенциала.

Политическое сотрудничество содержит вопросы евроинтеграции, реализации Украинской формулы мира, санкций, возмещения ущерба Украине, а также привлечения агрессора к ответственности.

После встречи с Туском и совместной пресс-конференции запланирована встреча украинского президента с польским коллегой Анджеем Дудой.