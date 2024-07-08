Швеция определила Россию главной угрозой в новой стратегии нацбезопасности

Швеция определила Россию как наиболее серьезную угрозу в новой стратегии национальной безопасности. Об этом сообщает SVT.

В правительстве отметили, что считают ситуацию с безопасностью для Швеции самой тревожной с конца Второй мировой войны.

"Россия – крупнейшая и самая серьезная угроза для нашей национальной безопасности", – отметил министр обороны Пол Йонсон.

Как еще одну угрозу обозначили попытки авторитарных государств наращивать влияние, как и усиление сотрудничества между ними.

"У Китая есть амбиции, среди прочего, разрабатывать такие киберспособности, которые могут иметь последствия для нашей безопасности и конкурентоспособности. Также мы видим усиление сотрудничества между Россией и Китаем в военной сфере", – прокомментировал Йонсон.

Отмечают и то, что КНДР и Иран активно поддерживают Россию в войне против Украины.