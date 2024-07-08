Компания Boeing признала вину в мошенничестве по делу о двух катастрофах

Компания Boeing согласилась признать себя виновной в мошенничестве, чтобы завершить расследование Министерства юстиции США двух авиакатастроф Boeing 737 MAX со смертельным исходом. Об этом сообщает Reuters.

Обвинение связано с двумя крушениями самолетов Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии, которые случились в 2018 и 2019 годах и повлекли гибель 346 человек.

Министерство юстиции США 30 июня предложило Boeing соглашение о признании вины и дало компании время до конца недели, чтобы заключить сделку или предстать перед судом по обвинению в сговоре с целью мошенничества с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA).

Boeing намерен признать себя виновным в том, что сделал заведомо ложные заявления Федеральному управлению гражданской авиации о расширении ключевой функции программного обеспечения, используемой на MAX для работы на низких скоростях. Новое программное обеспечение сэкономило деньги Boeing, поскольку требовало менее интенсивного обучения пилотов.

В рамках сделки совет директоров Boeing встретится с родственниками погибших в результате крушения MAX. Адвокаты некоторых семей заявили, что намерены воспользоваться своим правом выступить против сделки.

"Семьи намерены утверждать, что сделка о признании вины с Boeing несправедливо делает компании уступки, которых другие обвиняемые по уголовным делам никогда бы не получили, и не позволяет привлечь Boeing к ответственности за смерть 346 человек", – заявили они в отдельном судебном документе.

Признание вины потенциально ставит под угрозу возможность компании получать выгодные государственные контракты с такими организациями, как Министерство обороны США и NASA. Однако это заявление избавляет Boeing от спорного судебного разбирательства, которое могло бы подвергнуть еще более пристальному вниманию общественности многие решения компании, приведшие к фатальной катастрофе самолетов MAX.

Представитель Boeing подтвердил, что компания "достигла принципиального соглашения по условиям резолюции с Министерством юстиции". Авиапроизводитель также согласился инвестировать не менее $455 млн в течение следующих трех лет в укрепление своих программ безопасности и соответствия требованиям.

Министерство юстиции также назначит стороннего наблюдателя для надзора за соблюдением требований фирмой. Наблюдатель должен будет публично представлять в суде годовые отчеты о деятельности компании. Boeing также пройдет испытательный срок, в течение которого он обязуется не нарушать никаких законов.

Boeing также заплатит почти $250 млн штрафа.

Полеты Boeing 737 MAX приостановили по всему миру в марте 2019 года после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли 346 человек. В результате расследований выяснилось, что причиной обеих катастроф стали ошибки, допущенные авиапроизводителем.