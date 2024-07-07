ЕС дистанцировался от Орбана после его участия в заседании ОТГ

В ЕС заявили, что участие венгерского премьера Виктора Орбана в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше проходило исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и этой организацией. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля.

Боррель напомнил, что с 1 июля Венгрия начала ротационное председательство в Совете ЕС, которое продлится до 31 декабря.

Однако, подчеркнул главный дипломат ЕС, это не влечет за собой обязанностей по внешнему представительству ЕС, что является обязанностью председателя Европейского совета на уровне главы государства или правительства и высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности на уровне министров.

"Венгрия не получала от Совета ЕС никакого мандата на продвижение отношений с Организацией тюркских государств", – отметил Боррель.

Он также добавил, что ЕС отвергает попытки ОТГ легитимизировать турецко-кипрское сепаратистское образование, так называемую, не признанную на международном уровне, "Турецкую Республику Северного Кипра", в качестве наблюдателя в организации.

"Это решение, которое ожидает ратификации членами организации, вызывает сожаление и противоречит тому факту, что несколько членов ОТГ выразили решительную поддержку принципа территориальной целостности и Устава ООН", – отметил Боррель.

ЕС неоднократно давал понять, в том числе на самом высоком политическом уровне, что ЕС признает только Республику Кипр как субъект международного права, согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, резюмировал он.

Созданная в 2009 году Организация тюркских государств объединяет тюркоязычные государства. С 2018 года Венгрия является наблюдателем в этой организации.