Новый глава МИД Британии назвал приоритетом перезагрузку отношений с ЕС

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что перезагрузка отношений с ЕС является особым приоритетом. Соответствующее заявление британский министр сделал в интервью The Guardian.

По его словам, в течение многих лет Великобритания была втянута в "разговор, направленный внутрь себя", поскольку последствия референдума о Brexit и годы тяжелых усилий по его имплементации поглощали политическую энергию.

Теперь этому должен быть положен конец, убежден Лэмми.

"Британия должна начать восстанавливать связи с миром", – подчеркнул он.

По словам главы МИД, перезагрузка отношений с Европой является особым приоритетом, и именно поэтому свою первую поездку за границу он совершает в Германию, Польшу и Швецию, где он встретится со своими коллегами в каждой из этих стран. Затем он поедет на саммит НАТО в Вашингтоне.

"Давайте оставим годы Brexit позади. Мы не собираемся снова присоединяться к единому рынку и таможенному союзу, но есть многое, что мы можем сделать вместе. Я хочу быть абсолютно четким: европейские страны – наши друзья", – подчеркнул Лэмми.

Он добавил, что сферы сотрудничества включают энергетику и климат, но наиболее насущной является безопасность.

"В условиях войны в Европе мы должны продолжать тратить средства на оборону и тесно сотрудничать", – считает Лэмми.

Напомним, Лэмми стал членом нового правительства лидера Лейбористской партии Кира Стармера, который в пятницу официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.