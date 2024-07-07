Бизнес-элита Франции обеспокоена возможной победой радикальных сил на выборах

Во время ежегодной встречи бизнес-сообщества в Провансе, лидеры французского бизнеса выразили обеспокоенность возможной победой ультраправой партии "Национальное объединение" Марин ле Пен, или ультралевого "Нового народного фронта". Об этом сообщает Reuters.

Представители французского бизнеса собрались в пятницу и субботу в южном городе Экс-ан-Прованс на ежегодный бизнес-форум.

Бизнес-сообщество, которое является одними из главных бенефициаров реформ президента Эммануэля Макрона с момента его первого избрания в 2017 году, обеспокоено возможной победой как ультра-правых так и ультралевых на парламентских выборах, которые проходят в воскресенье 7 июля.

Крайне правые и левые партии хотят откатить назад некоторые реформы Макрона, начиная от повышения пенсионного возраста и заканчивая отменой налога на богатство и финансовые активы.

При этом результаты опроса, проведенного 19-20 июня компанией Ipsos для Financial Times свидетельствуют, что 25% респондентов больше всего доверяют "Национальному объединению" Марин Ле Пен в принятии правильных решений по экономическим вопросам по сравнению с 22% для левого "Нового народного фронта" и только 20% для альянса Макрона.

"Мы очень обеспокоены тем, что произойдет. Какой бы ни была политическая конфигурация, которая станет результатом воскресного голосования, мы, вероятно, находимся в конце цикла реформ, который начался десять лет назад", - сказал глава аэрокосмической компании Safran Росс Макиннес в интервью Reuters.

Бизнес-лидеры обходили тему выборов во время публичных дискуссий, при этом в кулуарах они не скрывали своего беспокойства по поводу усиления как ультраправых, так и ультралевых сил.